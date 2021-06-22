Госпредприятие начало свою деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.
Приватизировать ОГХК хотели еще в 2017 году, однако сроки передачи компании в частные руки несколько раз откладывались. Дата проведения аукциона назначена на 31 августа 2021 года.
ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, которое предприятие экспортирует примерно в 30 государств, среди них страны Евросоюза и Африки, Китай, Турция, США.
Новый собственник, по условиям договора, должен инвестировать не менее 400 млн гривен в модернизацию предприятия и выплатить дивиденды государству за 2020 и 2021 годы. Информация об этом продублирована в том числе в социальных сетях Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).
«Я так понимаю… это нас всех желающих приглашают принять участие», «Сами у себя покупают, один в мире такой как в сказке о золотой курочке», «Ахметов, пожалуй, первый в очереди», — отреагировали подписчики Фонда.
Глава ФГИ уже сообщил, что договоры о неразглашении подписаны с более чем десятью потенциальными покупателями, в том числе из Индии, Турции США, Японии, Австралии и Сингапура.
Ранее сообщалось, что $38 млн (2 млрд 700 млн руб.) возникли перед ОГХК из-за фиктивных контрактов экс-руководителей.