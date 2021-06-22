Аукционная комиссия объявила о продаже ЧАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), стартовая цена определена в 3,7 млрд гривен (почти 10 млрд руб.). Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Фонда госимущества со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Сенниченко

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Приватизировать ОГХК хотели еще в 2017 году, однако сроки передачи компании в частные руки несколько раз откладывались. Дата проведения аукциона назначена на 31 августа 2021 года.

ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, которое предприятие экспортирует примерно в 30 государств, среди них страны Евросоюза и Африки, Китай, Турция, США.

Новый собственник, по условиям договора, должен инвестировать не менее 400 млн гривен в модернизацию предприятия и выплатить дивиденды государству за 2020 и 2021 годы. Информация об этом продублирована в том числе в социальных сетях Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

«Я так понимаю… это нас всех желающих приглашают принять участие», «Сами у себя покупают, один в мире такой как в сказке о золотой курочке», «Ахметов, пожалуй, первый в очереди», — отреагировали подписчики Фонда.

Глава ФГИ уже сообщил, что договоры о неразглашении подписаны с более чем десятью потенциальными покупателями, в том числе из Индии, Турции США, Японии, Австралии и Сингапура.

Ранее сообщалось, что $38 млн (2 млрд 700 млн руб.) возникли перед ОГХК из-за фиктивных контрактов экс-руководителей.