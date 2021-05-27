На одной из улиц украинского города Черновцы прохожие обратили внимание на попрошайку с хорошим смартфоном и в костюме «ниндзя». Снимки женщины, просившей милостыню, сделала местная жительница Юлия Загороднюк, ее фото 26 мая разместила «СтопХам Буковина» в Facebook

«Борис — борись!»: На празднике у Орбакайте заметили Моисеева — фото © Борис Моисеев/Инстаграм

«Какая горемычная "бабушка". Однажды пришла моя мама вся в слезах. Плача, говорит: "Не могут понажираться чиновники. Это ж они их, стариков, довели до такого". Она, бедняжка, скрутилась калачиком, наверное, и хлеба не за что купить. Она маленькая такая, в платочке, как когда-то ходила наша бабушка покойная. В тот день эта бабушка была в коричневом платочке. Говорит, а слез остановить не может», — пересказала выводы своей мамы Загороднюк.

Позже девушка сама увидела эту «бедную бабушку», которая доставала из кармана телефон, похожий на iPhone 7 Plus.

«Я тогда, проходя этот же переход, обратила внимание на эту бабушку. Уже вместе с мамой смеялись, что она зря плакала. А сегодня эта попрошайка так ловко выровняла спину и достала из кармана телефон, что я просто не смогла пройти спокойно», — сказала очевидица.

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Публикация вызвала бурную дискуссию в сети: одни подписчики строили версии, кто под маской попрошайки, другие предположили, что паперть скоро может ждать всех украинцев.

«А этой бабушке лет хоть 30 есть? Люди, разуйте глаза. Настоящие бабушки не ходят просить, а перебиваются как могут. А эти, что просят, лучше живут, чем мы с вами», «Там под маской молодая женщина», «Прикол, она в этой группе сидит и такая думает: вот это я спалилась… завтра Nokia возьму…», «Если увеличить фото руки с телефоном, видно шрамы на косточках, и строение пальцев больше подходит мужику, чем старушке!!!», «Не судите, и вас не будут судить. Уже скоро все будем выживать. Молодежь бежит из страны, а мы все ходим и ржем», — написали подписчики группы.