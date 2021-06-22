Мать певицы из Киева Наташи Королевой Людмила Порывай много лет живет в американском городе Майами со вторым мужем. На днях женщины приняли участие в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, где Порывай рассказала о жизни в США

Улетают на Кипр: Пугачева и Галкин купили роскошный пентхаус за границей — СМИ © Алла Пугачева/Инстаграм Игорем Эльпериным, замужем за ним она уже почти 30 лет. В 70-ых предприниматель эмигрировал в США, где сейчас и живет семейная пара.

Порывай призналась, что сама не работала в США ни дня, однако получает пенсию в $600 (43 тыс. 800 руб.), а супруг — куда больше.

«Ему сейчас 80 лет. Пенсия у него $две тысячи (146 тыс. руб. — ред.). Наша квартира у нас в собственности. Там квартплата немаленькая. Платим примерно тысячу долларов со всеми услугами в месяц», — назвала суммы мать Королевой.

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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.