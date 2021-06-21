Украинская певица Ани Лорак в этом сезоне не просто предпочла разноцветный купальник, повторяющий переливы всех цветов радуги, но и поклонникам предложила приобрести что-то подобное, а возможно, и выиграть такой же купальник, участвуя в конкурсе.
Коллега Лорак Анна Седокова любит менять купальники, но последним в этом сезоне она выбрала раздельный купальный костюм. Правда, у нее он полностью сиреневый и выполнен из актуальной в этом сезоне ткани, имитирующей вязаное полотно.
Исполнительница Настя Каменских предпочла почти такой же купальник, как у Седоковой, только лимонного цвета.
Артистка Оля Полякова и ее дочь Мария в этом году выбрали одинаковые слитные пляжные наряды черного цвета, сшитые из бархата.
Уроженка Киева Наташа Королева за последние несколько месяцев уже не один раз отдохнула на пляже, в том числе в американском городе Майами. Каждый раз певица выбирала разные купальники — то ярко-розовый, то комбинировала полностью черный с шелковой накидкой хищной раскраски.