Многие украинские артистки успели посетить теплые страны и продемонстрировать новые тенденции пляжной моды еще зимой, но большинство знаменитостей показало свои купальные наряды только сейчас. Соответствующие посты на днях появились у них в Instagram

Украинская певица Ани Лорак в этом сезоне не просто предпочла разноцветный купальник, повторяющий переливы всех цветов радуги, но и поклонникам предложила приобрести что-то подобное, а возможно, и выиграть такой же купальник, участвуя в конкурсе.

Коллега Лорак Анна Седокова любит менять купальники, но последним в этом сезоне она выбрала раздельный купальный костюм. Правда, у нее он полностью сиреневый и выполнен из актуальной в этом сезоне ткани, имитирующей вязаное полотно.

Исполнительница Настя Каменских предпочла почти такой же купальник, как у Седоковой, только лимонного цвета.

Артистка Оля Полякова и ее дочь Мария в этом году выбрали одинаковые слитные пляжные наряды черного цвета, сшитые из бархата.