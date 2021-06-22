По его словам, пока неясно, как будут выстраиваться взаимоотношения Москвы и Вашингтона в украинском вопросе, так как по итогам встречи не принято коммюнике.
«Говорить о том, что мы имеем точные формулировки и точные задачи, нельзя. Мы можем обсуждать итоговые пресс-конференции. А на них Путин и Байден перечислили, что они делали, но абсолютно ничего не сказано, как делали, каким образом будут делать, кто будет отвечать за это», — отметил Кравчук.
По его мнению, саммит продемонстрировал миру, что «демократия развивается, а автократия неизбежно придет к концу».
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в вопросе Украины США имеют большие разногласия с Россией. По ее словам, США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ, но будут в дальнейшем поддерживать Украину и рассмотрят просьбу Киева о большей вовлеченности в урегулирование в Донбассе.