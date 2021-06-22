Реальных результатов встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась 16 июня в Женеве, следует ожидать позднее. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сказал в эфире телеканала «Дом» 21 июня

Кравчук придумал замену Минску для переговоров по Донбассу © скриншот видео "Нromadske"

«Говорить о том, что мы имеем точные формулировки и точные задачи, нельзя. Мы можем обсуждать итоговые пресс-конференции. А на них Путин и Байден перечислили, что они делали, но абсолютно ничего не сказано, как делали, каким образом будут делать, кто будет отвечать за это», — отметил Кравчук.

По его мнению, саммит продемонстрировал миру, что «демократия развивается, а автократия неизбежно придет к концу».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в вопросе Украины США имеют большие разногласия с Россией. По ее словам, США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с РФ, но будут в дальнейшем поддерживать Украину и рассмотрят просьбу Киева о большей вовлеченности в урегулирование в Донбассе.