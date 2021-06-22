Украинская певица София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с первым крупным выступлением в Киеве. На днях он принял участие в музыкальном фестивале White Nights. Соответствующий пост исполнительница разместила 20 июня в Instagram

«Поздравляю с премьерой на публике твоего нового трека HOLD THE LINE («Держи строй» — ред.). Твой DJ-сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю», — написала Ротару, обращаясь к внуку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДИДЖЕЙ SHMN, ОН ЖЕ ВНУК РОТАРУ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В США, ПРИЕДЕТ НА УКРАИНУ, ЧТОБЫ ВЫСТУПИТЬ В КИЕВЕ.

Улетают на Кипр: Пугачева и Галкин купили роскошный пентхаус за границей — СМИ © Алла Пугачева/Инстаграм

В последнем интервью, которое звездный внук дал испанскому изданию Djmag.Es, Евдокименко-младший рассказал, что увлекся электронной музыкой в 2008 году, вдохновившись выступлением британского диджея Карла Кокса в Киеве.