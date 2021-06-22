«Поздравляю с премьерой на публике твоего нового трека HOLD THE LINE («Держи строй» — ред.). Твой DJ-сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю», — написала Ротару, обращаясь к внуку.
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СМИ известно, что внук Ротару окончил Lancing College, а после поступил на факультет фотографии Центрального колледжа искусств и дизайна в Лондоне. В настоящее время 27-летний мужчина занимается музыкой под ником SHNM.
В последнем интервью, которое звездный внук дал испанскому изданию Djmag.Es, Евдокименко-младший рассказал, что увлекся электронной музыкой в 2008 году, вдохновившись выступлением британского диджея Карла Кокса в Киеве.