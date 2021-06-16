Внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, известный под псевдонимом диджей SHMN, анонсировал свое выступление в Киеве, которое должно состояться в пятницу, 18 июня, на музыкальном фестивале White Nights. Записи об этом 15 и 16 июня появились у него и его сестры Софии в Instagram

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