«В эту пятницу SHMN подарит ритм. Давайте танцевать всю ночь до утра», — написала София Евдокименко.
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СМИ известно, что внук Ротару окончил Lancing College, а после поступил на факультет фотографии Центрального колледжа искусств и дизайна в Лондоне. В настоящее время 27-летний мужчина занимается музыкой под ником SHNM.
В последнем интервью, которое звездный внук дал испанскому изданию Djmag.Es, Евдокименко-младший рассказал, что увлекся электронной музыкой в 2008 году, вдохновившись выступлением британского диджея Карла Кокса в Киеве.