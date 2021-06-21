Украина ни на секунду не дает забыть, что футбол — это концентрированная политика, и разными выходками отбивает желание порадоваться успехам ее сборной. Об этом в интервью Украина.ру сказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

Захарова показала, на кого похожи американские дипломаты в форме сборной Украины © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Он добавил, что за сборную Украину можно было бы порадоваться, как все радовались за успехи команд из бывшего Советского Союза, если бы не постоянные попытки Украины провоцировать скандалы даже в футболе.

Не получится избавиться от осадка, что у игроков сборной Украины за шиворотом футболок написаны отвратительные фразы, которые у нас ассоциируются с нацизмом, и они этим кичатся, подчеркнул Мармазов. По его словам, это отбивает охоту болеть.

«Но они же это и провоцируют. Значит, им это для чего-то нужно. Все эти вещи подпитывают ненависть», — заключил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее УЕФА потребовал убрать с формы украинской сборной по футболу лозунг «Героям слава». Надпись на форме заклеили.

В фан-зоне Львова устроили акцию для украинцев, болеющих против России: им раздавали пиво за голы Бельгии, после матча фанаты стали прыгать с криком «Кто не скачет, тот москаль». Затем среди украинских фанатов разыграли сертификаты на поход в сауну во время матча Россия-Финляндия.