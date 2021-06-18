Ответ на вопрос, кто сильнее (сборная России или сборная Украины), может дать только очный поединок. Но это будет показателем силы и слабости команд именно в этом конкретном поединке, считает бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов Украина.ру.

Ранее сборные России и Украины провели две игры группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 (2021) с одинаковым результатом. Сборная России проиграла сборной Бельгии (0:3), но обыграла сборную Финляндии (1:0). Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3), но обыграла сборную Северной Македонии (2:1). Обе команды сохраняют неплохие шансы на выход в плей-офф.

- Руслан Леонидович, как вам игра сборной Украины? Как так получилось, что в матче с македонцами Украина выдала отличный первый тайм, но заставила нервничать своих болельщиков во второй половине встречи?

— Украина на этом чемпионате Европы выдала два сумасшедших матча. Что касается немного неровного матча с Македонией, так ведь у македонцев игроки тоже не с базара на стадион пришли. Там есть приличные ребята, и мотивация у них тоже очень серьезная. Они же вообще дебютанты.

Возможно, у Украины еще нет какой-то сыгранности. Все-таки парни съехались из разных чемпионатов. Плюс, я бы сказал, что начало у них получилось настолько лихое, что пьяный воздух атаки сыграл с ними злую шутку. Может быть, они в какой-то момент утратили концентрацию.

Отдельно я хотел бы сказать про два пенальти в разные ворота. Сначала Бущан потащил, но македонцы добили, а украинцам реализовать его не удалось. Конечно, Малиновский, человек-пушка (у него колотуха страшная), и все решили, что сейчас он продавит вратаря и пробьет сетку, и команда не побежала на добивание. Это неправильно. Это говорит о том, что не вполне отработаны прописные истины, которым учат еще в детских футбольных секциях.

Мне жаль, что Малиновский не забил. Он выглядел весьма прилично. Да и вообще, если мы начнем перечислять, кто у сборной Украины выглядел прилично, список будет длинный.

- После матча с Голландией эксперты заговорили о том, что Украина следует лучшим традициям киевского «Динамо» времен Валерия Лобановского. Удалось ли ей проявить эти качества в этом матче?

— Честно говоря, я не поклонник таких сравнений. «Динамо» Лобановского — это очень далекая былинная история из разряда «мифы и легенды Древней Греции». Там тоже хватало своих проблем. Бывало, и они лажали, и не все игры были выдающимися.

Да и вообще, при чем здесь украинский футбол? Самое звездное «Динамо» Лобановского, которое выигрывало еврокубки, было советской командой. Просто это все перенесли на современную ситуацию, а иностранные журналисты не очень хорошо знают наш футбол, вот и используют подобные штампы и клише. Наверное, поэтому получился такой образ.

Конкретно эта сборная самобытная. Несмотря на то что на Украине очень слабый и деградирующий чемпионат, там выросла интересная генерация футболистов. Причем выросли они потому, что не заиграли в своих украинских командах и оказались в Европе, где и состоялись как футболисты (Зинченко и Малиновский). Ярмоленко, конечно, в своей команде заиграл, но он уже давно в Европе и в других футбольных реалиях. Россыпь ребят из бельгийской лиги несколько помельче, но это тоже крепкий чемпионат с европейской футбольной ментальностью.

Поэтому в данном случае мы имеем дело с командой, которая обладает не местечковым украинским менталитетом, а менталитетом европейским.

- Да, не хочется мыслить штампами, но пока игра сборной России дает повод для злорадства украинским псевдопатриотам и огорчает российских болельщиков. Она может еще прибавить или это ее объективный максимум?

— Я думаю, что сборная России подошла к чемпионату не в самой лучшей форме. У меня как у человека со стороны масса вопросов к Черчесову по персоналиям, которые были приглашены в сборную. Там много игроков, которые мне кажутся случайными. В российском футболе есть исполнители более серьезные или более заряженные на победу.

Мы видим немного вязкую, рыхлую, аморфную и неинтересную игру. Слава Богу, выиграли матч. Но у кого? У финнов, тоже дебютантов чемпионата Европы. Мы уже этому радуемся. Еще посмотрим, как будет с Данией. Это достаточно крепкая и вышколенная команда.

Все должно начинаться с системного подхода к комплектации главной команды страны. Я с 2015 года пристально наблюдаю чемпионат России, и у меня есть масса вопросов по клубной работе. Если бы меня кто-то спросил (но меня не спрашивают, и слава Богу), я бы сказал, что есть масса проблем в работе «Спартака», «Зенита», в других топовых командах РФ. Это все экстраполируется на сборную, а значит, есть недоработки в системном подходе к футболу вообще.

Я никого не хочу обидеть. Наверняка там работают специалисты, влюбленные в свое дело. Но результат работы футболиста, федерации, клуба и сборной определяется трофеями. Рассчитывает ли сборная России на трофеи на этом чемпионате? У меня большие подозрения, что нет.

- А Украина?

— Украина тоже не рассчитывает. Но с Украины и спрос другой. Россия — это страна с традициями. Если говорить о чемпионатах Европы, то именно с Советского Союза начинались победы, а Россия является правопреемницей СССР. У Украины другая ситуация.

Вообще сегодняшний матч — это такая одна большая географическая новость. Украина и Северная Македония. Это наталкивает на мысль, что если есть Александр Македонский, то должен быть Александр Северомакедонский и Южномакедонский. Такие нелепости — это результат перетасовок в геополитике, а мы их наблюдаем на футбольном поле. Это по-своему любопытно, но сбивает с толку нас как любителей чистой футбольной игры.

Форма и есть содержание. Футбол здесь ни при чем © Facebook, Андрей Павелко

С другой стороны, мы увидели всего лишь по два матча. Чемпионат, по сути, только начинается. Вдруг сейчас начнутся футбольные чудеса, и мы увидим сборную России в финале. Когда я это говорю, я сам себе не верю, но футбол такая штука, где возможно все. В 1992 году та же сборная Дании стала чемпионом Европы, хотя попадать туда не должна была вообще (вскочила туда вместо Югославии).

Я сторонник того, что футбол нельзя просчитать при помощи физики и геометрии. В нем есть некое мистическое начало. Это очень человеческая игра, а человеку свойственно ошибаться. И в футбол выигрывает не тот, кто лучше играет, а тот, кто меньше ошибается. Взять хоть матч Украины с Македонией. Ошибалась и та и другая команда. Но Украина была по классу выше, помастеровитее и ошибалась меньше. В итоге три очка, и решение вопроса переносится на потом.

- Я встречал много россиян, которые считают, что сборная Украины в целом играет лучше, чем сборная России. Эти настроения обусловлены объективными достижениями украинского футбола или украинская сторона умело проводит некий пиар?

— Конкретно на этом чемпионате Украина объективно смотрится любопытнее, чем сборная России. Команда заведена, у нее все в порядке с самоотдачей, ребята интересные. У России же нет этого блеска в глазах и огня.

Наверное, эти настроения формируются из-за того, что у российских болельщиков есть обида на свою команду. Они же не сравнивают ее с Италией, а сравнивают с Украиной, как бы говоря своим игрокам, что даже какая-то там Украина, которая в России воспринимается как отвалившийся кусок большой страны, играет интереснее.

VAR для Варфоломея и ПЦУ: как футбол образумит раскольников © president.gov.ua

Сегодня Украина была сильнее Македонии, но по игре с Македонией мы не можем судить о шансах Украины в предстоящей игре с Австрией. То же самое и с Россией. В этом специфика, курьезность и невероятная привлекательность футбола вообще.

- Знаете, иногда хочется порадоваться за украинскую сборную, но когда мы сталкиваемся с хамскими выходками львовских «патриотов», то невольно начинаем искать в ее игре какие-то изъяны. Можем ли мы избавиться от этой политизации футбола? Или, может быть, от нее не надо избавляться?

— Нет, не можем. Футбол — это концентрированная политика. Тем более что Украина всеми средствами старается, чтоб мы ни на секунду не забыли этот момент. Выходки с футболками, дули в карманах, бокалы пива за каждый пропущенный гол России — все это естественно создает неприятный политический флер.

За сборную Украину можно было бы порадоваться, как все мы радовались за успехи команд из бывшего Советского Союза. Если завтра будет играть Германия и Белоруссия (соотношение сил понятно), я в любом случае буду поддерживать белорусов. Какого черта я должен симпатизировать Германии? Белорусы — это наши, свои. У нас с ними общая история. И всегда так было с Украиной.

Сегодня избавиться от этого отвратительного осадка, что у них за шиворотом написаны отвратительные фразы, которые у нас ассоциируются с нацизмом, и они этим кичатся, это отбивает охоту болеть и вызывает другие нехорошие чувства. Но они же это и провоцируют. Значит, им это для чего-то нужно. Все эти вещи подпитывают ненависть.

Возможно, в футболе ненависть тоже нужна. Все-таки футбол — это сублимация войны. Но не до такой степени. Хотелось бы эту сублимацию упаковывать в нечто более чистое, а не в эту футболку сборной Украины.