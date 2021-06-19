Вопрос о будущем украинского транзита после достройки «Северного потока-2» после 2024 года не имеет значения, поскольку к тому времени Украины уже может и не быть. Об этом рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин в интервью изданию Украина.ру

Михаил Хазин: Путин с Байденом понимают, что мир будет другим © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что в той модели мировой геополитики, которая была до недавнего времени, Украина продолжила бы свое существование, но в настоящий момент все очень сильно меняется, и это очень хорошо видно по той истерике, которую устроили в Киеве по поводу встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, модель мироустройства Байдена состоит в том, что он хочет сохранить несколько тем глобальных, а все остальное отдать на откуп, грубо говоря, региональным центрам силы, и Путин в принципе согласен с этой идеей.

«Он совершенно четко объяснял, что в некоторых рамках мы не допустим вторжения в нашу независимость, а вот, скажем, по «зеленым» вопросам он готов обсуждать совместные действия. И по этой причине по валюте он тоже сказал, что мы постепенно будем выходить из долларовой системы, потому что США ее разрушают сами», — указал Хазин.

В деталях, разумеется, эту концепцию нужно будет обсуждать, но в рамках этой концепции мнение Украины никому не интересно, что, собственно, и вызвало в Киеве истерику, заключил собеседник издания.

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