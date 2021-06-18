Заявив о недопустимости членства Украины в НАТО, президент Владимир Путин заложил российские позиции перед переговорами с Джо Байденом, показав, что Россия к таким переговорам готова, причем готова не только обороняться, сколько нападать. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.

Эксперт считает, что Россия может потребовать резкого сокращения американской активности на Украине, поскольку для России не так важно, на каком основании американские ракеты будут стоять под Харьковом — на основании вступления Украины в НАТО или на основании двустороннего военного договора между Украиной и США.

«Да, пока не будут принимать Украину в НАТО, но военно-морскую базу под Одессой все равно строят и военную активность резко расширяют. Мы помним пролет стратегических бомбардировщиков через территорию Украины и все более широкие планы по привлечению Украины к маневрам НАТО», — констатировал Жарихин.

Если же США откажутся уменьшить свою военную активность на Украине, то Россия может ответить усилением своей военной активности, в том числе на Североамериканском континенте, резюмировал собеседник издания.

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