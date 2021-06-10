Для России все равно, на каком основании появятся под Харьковом американские ракеты, поэтому Россия будет требовать от США сокращения их военной активности на Украине, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер в частности назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.

Владимир Жарихин, отвечая на вопрос, является ли это интервью повышением ставок перед встречей с президентом США Джо Байденом или Россия теперь постоянно будет воспринимать Украину как постоянный источник проблем и угроз, заявил следующее:

- Безусловно, перед встречей с Байденом над некоторыми I надо поставить точки. Тем более что в украинском языке буква «и» пишется как раз с точкой, в отличие от русского языка. В данном случае Путин как бы раскрыл стремления американской стороны сделать одной из тем переговоров Украину.

До этого все делали вид, что про Украину забыли и что Украиной никто не интересуется. Но я полагаю, что у него есть сведения, что наоборот, это будет одним из основных предметов для дискуссии и для противостояния в ходе переговоров.

Путин таким образом заложил российские позиции, показав, что Россия к таким переговорам готова, причем готова не только и не столько обороняться, сколько нападать в этой дискуссии.

Россия может потребовать резкого сокращения американской активности. В конце концов, для России не так важно, на каком основании американские ракеты будут стоять под Харьковом — на основании вступления Украины в НАТО или на основании двустороннего военного договора между Украиной и США. Главное, что они там окажутся.

Поэтому все эти затемнения и утечки о том, что украинского президента попросили опровергнуть первичные сообщения о членстве Украины в НАТО, не имеют особого значения. Да, пока не будут принимать Украину в НАТО, но военно-морскую базу под Одессой все равно строят и военную активность резко расширяют. Мы помним пролет стратегических бомбардировщиков через территорию Украины и все более широкие планы по привлечению Украины к маневрам НАТО.

Поэтому Путин четко сказал, что одной из «красных линий», о которых ранее шла речь, являются «красные линии», связанные с превращением Украины в источник в том числе военной опасности для России.

Если же США откажутся уменьшить свою военную активность на Украине, то Россия может ответить усилением своей военной активности, в том числе на Североамериканском континенте.