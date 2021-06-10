Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер в частности назвал закон о коренных народах Украины «ударом по русскому народу в целом», допустил вхождение Украины в НАТО и напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.
Владимир Жарихин, отвечая на вопрос, является ли это интервью повышением ставок перед встречей с президентом США Джо Байденом или Россия теперь постоянно будет воспринимать Украину как постоянный источник проблем и угроз, заявил следующее:
- Безусловно, перед встречей с Байденом над некоторыми I надо поставить точки. Тем более что в украинском языке буква «и» пишется как раз с точкой, в отличие от русского языка. В данном случае Путин как бы раскрыл стремления американской стороны сделать одной из тем переговоров Украину.
До этого все делали вид, что про Украину забыли и что Украиной никто не интересуется. Но я полагаю, что у него есть сведения, что наоборот, это будет одним из основных предметов для дискуссии и для противостояния в ходе переговоров.
Путин таким образом заложил российские позиции, показав, что Россия к таким переговорам готова, причем готова не только и не столько обороняться, сколько нападать в этой дискуссии.
Россия может потребовать резкого сокращения американской активности. В конце концов, для России не так важно, на каком основании американские ракеты будут стоять под Харьковом — на основании вступления Украины в НАТО или на основании двустороннего военного договора между Украиной и США. Главное, что они там окажутся.
Поэтому все эти затемнения и утечки о том, что украинского президента попросили опровергнуть первичные сообщения о членстве Украины в НАТО, не имеют особого значения. Да, пока не будут принимать Украину в НАТО, но военно-морскую базу под Одессой все равно строят и военную активность резко расширяют. Мы помним пролет стратегических бомбардировщиков через территорию Украины и все более широкие планы по привлечению Украины к маневрам НАТО.
Поэтому Путин четко сказал, что одной из «красных линий», о которых ранее шла речь, являются «красные линии», связанные с превращением Украины в источник в том числе военной опасности для России.
Если же США откажутся уменьшить свою военную активность на Украине, то Россия может ответить усилением своей военной активности, в том числе на Североамериканском континенте.