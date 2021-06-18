По словам эксперта, в НАТО Украину не возьмут. Он полагает, что альянс будет использовать украинскую территорию только для размещения военной инфраструктуры, возможно, для американских ракет средней и меньшей дальности.
«Сегодня Зеленскому выгодно отвлекать народ от внутренних проблем, размахивая статусом в НАТО», — сказал Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что в практическом плане ни украинская армия, ни сама держава не соответствуют даже минимально необходимым критериям, хотя бы для того, чтобы получить план действий по приобретению членства в НАТО.
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