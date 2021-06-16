Если НАТО будет использовать территорию Украины, то для размещения военной инфраструктуры или американских ракет средней и меньшей дальности, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Игорь Коротченко: Если США «похоронят» «Северный поток-2», то Россия будет сбивать украинскую авиацию в Донбассе © РИА Новости, Михаил Воскресенский Украина.ру.

С 15 по 17 июня в Киеве проходит специализированная выставка «Оружие и безопасность — 2021», где Украина представила свои разработки. Эта выставка была подвержена критике из-за падения промпроизводства, нехватки специалистов и коррупции на оборонных предприятиях.

- Игорь Юрьевич, так ли сейчас слаб украинский ВПК, как об этом принято говорить?

— После разрыва связей с Россией украинский оборонно-промышленный комплекс непрерывно деградирует. Сегодня он неспособен производить функционально законченные сложные системы вооружения. Оставшиеся предприятия влачат жалкое существование. Фактически речь идет о свертывании производства и перепрофилировании оборонных площадок. За последние пять-шесть лет произошло стремительное разрушение и развал всего того советского задела, который оставался на Украине все эти годы независимости.

Украина сегодня неспособна производить даже такое простейшее оружие, как миномет. Можно вспомнить историю, когда украинский миномет «Молот» при испытаниях на полигоне взорвался вместе со своим расчетом. Модернизация старого советского оружия (точнее, подшаманивание его местными самоделкиными) — это единственная возможность, которой обладает украинский ВПК.

Что касается выставки, то там могут показывать макеты, буклеты и образцы, но по сути дела сегодня Украина за счет собственных возможностей вооружать армию и флот уже неспособна. Именно этим объясняется стремление Зеленского заключать какие-то контракты с западными разработчиками для того, чтобы покупать западное оружие. Но все упирается в ограниченные возможности украинского бюджета.

Надежды на масштабную военно-техническую помощь со стороны Запада не оправдываются. Да, они дают определенные суммы, но этого хватает лишь для проведения штабных мероприятий и учений. За счет собственных средств ни США, ни НАТО вооружать Украину не хотят.

- По опубликованным в июне данным Госстата Украины, за прошлый год на 54% возрос экспорт пороха и взрывчатки из Украины в РФ. Кому они ее могут продавать?

— Это вопрос не ко мне. У меня нет данных, что порох и взрывчатку мы покупаем на Украине. Это невозможно. Более того, есть решение СНБО о запрете экспорта любых военных компонентов и комплектующих в Россию. Мы тоже ничего не закупаем из военных компонентов на Украине. Россия самодостаточна в производстве указанной продукции. Поэтому за комментариями по этому вопросу обращайтесь в Госстат Украины.

- Почему, на ваш взгляд, развернулось столько дискуссий вокруг формального членства Украины в НАТО?

— Они этот вопрос обсуждают с момента обретения независимости. Все эти дискуссии — это не более чем дискуссии. Они то обостряются, то затихают в зависимости от обострения в умах украинских политиков. Сегодня Зеленскому выгодно отвлекать народ от внутренних проблем, размахивая статусом в НАТО.

Скорее всего, этого не будет. НАТО если и станет использовать территорию Украины, то, скорее всего, для размещения военной инфраструктуры, возможно, для размещения американских ракет средней и меньшей дальности. Но в практическом плане ни украинская армия, ни украинское государство не соответствуют минимально необходимым критериям хотя бы для того, чтобы получить план действий по приобретению членства.

- В этом году на территории Украины пройдут несколько крупных учений (Defender Europe или Sea Breeze). Нужно ли нам готовить на это целенаправленный ответ или нужно на это отреагировать «вежливым равнодушием»?

— Не бывает целенаправленных ответов на какие-то учения. Структура Вооруженных сил РФ, повседневная боеготовность Черноморского флота и Южного военного округа сами по себе страхуют нас от любых форс-мажоров.

- Вы сказали о слабостях украинской армии, а в чем вы видите ее сильные стороны?

— Прежде всего в способности совершать диверсионно-разведывательные операции. Это всегда было сильной стороной Украины, еще со времен бандеровского подполья. Украинские националисты очень хорошо освоили ремесло диверсий, убийств и терактов.

Картонные макеты и просьбы о помощи. В Киеве проходит выставка вооружений © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, группировка ВСУ, которая развернута напротив ДНР/ЛНР, по своим боевым возможностям вполне способна проводить определенного рода операции. И в целом идет подтягивание ВСУ под стандарты Альянса.

Да, до этого еще далеко, но тем не менее осуществляется поставка и аппаратуры радиоэлектронной разведки, и систем для контрбатарейной борьбы. Постепенно в каких-то определенных сегментах украинская армия будет представлять реальную угрозу и опасность.

Но главная ее угроза и опасность — возможность проведения диверсионно-террористических операций, в том числе против РФ, в том числе с началом боевых действий.

- Если все-таки Украина затеет полномасштабное наступление в Донбассе, какие конкретно задачи она постарается решить, насколько с этим могут справиться силы ДНР/ЛНР?

— Главная ее задача — нейтрализация возможностей России. Либо связывание ее, либо втягивание в конфликт Альянс, либо проведение диверсионно-террористических операций. Но главная задача — блицкриг. Разгром, вытеснение, уничтожение ополченцев Народной милиции с выходом на государственную границу Украины и России, захват территорий, массовая фильтрация, зачистка и установление полномасштабного контроля.

Другое дело, что для России такой сценарий будет означать автоматическое проведение операции по принуждению Украины к миру. Если Украина начнет операцию против ДНР/ЛНР, могут пострадать граждане РФ, которые проживают на территории непризнанных республик. Это «красная линия», и очевидно, что Россия не может остаться безучастной к масштабному украинскому наступлению.

Я как эксперт рассчитываю, что будет проведена ответная операция по принуждению Украины к миру. Это не война между Россией и Украиной. Это ограниченная по формату и масштабу операция, цель и задачи которой — не допустить интервенции, которая приведет к гибели российских граждан, проживающих на Донбассе. Сегодня там несколько сот тысяч обладателей российских паспортов.