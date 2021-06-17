В исследовании приняли участие 30 человек, перенесших трансплантацию органов. Они входят в группу риска из-за ослабленного иммунитета, поэтому нуждаются в повышенной защите от коронавируса.
Оказалось, почти у половины пациентов с пересаженными органами не вырабатываются антитела после получения двух доз вакцин Pfizer или Moderna. При этом после третьей прививки иммунная защита сформировывалась полностью.
Среди побочных эффектов вакцинации участники исследования называли головную боль, утомляемость, боль в мышцах и болевые ощущения в месте инъекции.
«Ни один пациент не сообщил о лихорадке, и мы не наблюдали никаких анафилактических реакций или неврологических осложнений», — заявили авторы исследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КВАС ИЛИ КЕФИР?: ДИЕТОЛОГ ПРЕКРАТИЛА ВЕЧНЫЙ СПОР ОБ ОКРОШКЕ.
Ученые назвали этот результат «обнадеживающим» и призвали своих коллег провести более масштабные исследования, основанные на данных о выработке иммунитета у других групп пациентов.