Украинские СМИ опубликовали данные нового исследования, в ходе которого было доказано, что отдельным группам людей не хватает для выработки антител от COVID-19 двух стандартных доз вакцины, а нужны три. Об этом 17 июня пишет Нealthy.24tv.ua

Моргенштерн подал в суд на СБУ © Моргенштерн/Инстаграм

Оказалось, почти у половины пациентов с пересаженными органами не вырабатываются антитела после получения двух доз вакцин Pfizer или Moderna. При этом после третьей прививки иммунная защита сформировывалась полностью.

Среди побочных эффектов вакцинации участники исследования называли головную боль, утомляемость, боль в мышцах и болевые ощущения в месте инъекции.

«Ни один пациент не сообщил о лихорадке, и мы не наблюдали никаких анафилактических реакций или неврологических осложнений», — заявили авторы исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КВАС ИЛИ КЕФИР?: ДИЕТОЛОГ ПРЕКРАТИЛА ВЕЧНЫЙ СПОР ОБ ОКРОШКЕ.

Ученые назвали этот результат «обнадеживающим» и призвали своих коллег провести более масштабные исследования, основанные на данных о выработке иммунитета у других групп пациентов.