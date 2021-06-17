Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова положила конец спорам между любителями окрошки на квасе и теми, кто предпочитает заправлять это блюдо кефиром. Слова специалиста 16 июня привела «Комсомольская правда»

Скованные одной цепью: харьковская пара рассталась, разрубив оковы, но попала в Книгу рекордов Гиннесса - видео © pixabay

«Квас — это газированный напиток, в котором содержатся углеводы, в том числе простые, поэтому он может стимулировать аппетит. Увеличивается калорийность окрошки также за счет майонеза и сметаны», — рассказала диетолог.

Выбрать кефир, считает эксперт, однозначно стоит тем, у кого есть проблемы с пищеварительной системой, опять же потому, что квас газированный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОВАР-РУСОФОБ ПОДЕЛИЛСЯ РЕЦЕПТОМ НУГИ И СУММАМИ СВОИХ РАСХОДОВ.

Окрошка, или холодный суп, — традиционное блюдо национальной русской кухни. Ее рецепты появлялись в литературе еще в XVIII веке, например в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха». Позже блюдо как символ эклектики использовал Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм».

Пользователи сети уже пошутили, что, видимо, России стоит запатентовать окрошку как русское кушанье, иначе очень скоро свои права на нее, как ранее на борщ, заявят украинцы.