По словам Кругловой, особой разницы между окрошкой на кефире и на квасе нет, если проводить сравнение по уровню калорийности, а вот если взять за основу степень насыщения, то пальма первенства, безусловно, уйдет к кефиру. Он, в отличие от кваса, не вызывает чрезмерного аппетита, ведущего к перееданию.
«Квас — это газированный напиток, в котором содержатся углеводы, в том числе простые, поэтому он может стимулировать аппетит. Увеличивается калорийность окрошки также за счет майонеза и сметаны», — рассказала диетолог.
Выбрать кефир, считает эксперт, однозначно стоит тем, у кого есть проблемы с пищеварительной системой, опять же потому, что квас газированный.
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Окрошка, или холодный суп, — традиционное блюдо национальной русской кухни. Ее рецепты появлялись в литературе еще в XVIII веке, например в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха». Позже блюдо как символ эклектики использовал Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм».
Пользователи сети уже пошутили, что, видимо, России стоит запатентовать окрошку как русское кушанье, иначе очень скоро свои права на нее, как ранее на борщ, заявят украинцы.