Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовала привлечь к уголовной ответственности депутата Рады от «Слуги народа» Никиту Потураева, который заявил с трибуны парламента о необходимости расстрелять партию Виктора Медведчука. Об этом 17 июня заявили сопредседатель партии Вадим Рабинович и член фракции Нестор Шуфрич

В Раде произошла потасовка после заявления Потураева о «расстреле» партии Медведчука © Facebook, Никита Потураев Во время выступления Шуфрича Рабинович выкрикнул, обращаясь к Потураеву, «В тюрьме будешь сидеть, гнида!». 17 июня депутаты от «Слуги народа» подрались с депутатами от «Оппозиционной платформы — За жизнь» после заявления Потураева о том, что политическую силу Виктора Медведчука необходимо расстрелять.