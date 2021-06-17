По мнению Шуфрича, Потураев фактически призвал к массовым убийствам, за что предусмотрен тюремный срок. Кроме того Шуфрич заявил, что депутаты партии объявляют бойкот заседаниям гуманитарного комитета Рады, в котором председательствует Потураев.
Во время выступления Шуфрича Рабинович выкрикнул, обращаясь к Потураеву, «В тюрьме будешь сидеть, гнида!».
17 июня депутаты от «Слуги народа» подрались с депутатами от «Оппозиционной платформы — За жизнь» после заявления Потураева о том, что политическую силу Виктора Медведчука необходимо расстрелять.