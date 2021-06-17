Украинская рэперша Alyona Alyona 16 июня выступила за права мужчин, посвятив свой новый пост в Instagram женскому насилию. По мнению певицы, таким случаям тоже нужно давать огласку, несмотря на царящее в обществе мнение о том, что мужчине жаловаться должно быть стыдно

«Когда речь идет о домашнем насилии, в голову сразу приходят образы мужа-деспота и женщины-жертвы. Но мало кто смотрит на эту ситуацию под обратным углом. Вы, скорее всего, или не слышали, или слышали очень редко о женском абьюзе. Конечно, ведь признаться мужчине в том, что его обижает девушка - такое фаталити», — написала Alyona Alyona.

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«"Слышишь ты, болван, почему не убрал за собой в туалете?" или "Мне стыдно сидеть с тобой в гостях за столом, потому что у тебя мозоли на пальцах от работы". И таких примеров миллион, не говоря уже о половых унижениях. Психологическое здоровье не восстанавливается так же, как и физическое», — подытожила рэперша.

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Бывшая воспитательница детского сада, а ныне известная на Украине рэперша Алена Сарваненко, работающая под ником Аlyona Аlyona, включена The New York Times в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

Певица выступает за бодипозитив, то есть уважение к своему телу, каким бы оно ни было, защищает права сексуальных меньшинств и призывает мужчин и женщин одинаково уважительно относиться друг к другу.