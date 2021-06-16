Украинская певица Анна Седокова 16 июня разместила в Instagram снимок в откровенном купальнике у бассейна, сопроводив его цитатой очень известного на Украине человека, заставив фанатов отвлечься от своей полуобнаженной груди

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать…» — написала артистка, и эта фраза разделила ее поклонников на тех, кто смотрит на тело, и тех, кто ищет смыслы в тексте.

«Ого, какие шарики», «У вас силикон?», «Что за жуткие складки», «Ну вот, Кличко теперь икает», «Не нужно, Анна, присваивать крылатые фразы Кличко», «Это мой любимый автор», «Не поминайте Кличко всуе», — отреагировали на пост певицы ее подписчики.

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Фраза, процитированная Седоковой, давно стала мэмом, ее автор — экс-боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко.

Это его выражение даже было внесено в Абсурдопедию как «кличкософия», то есть «релятивистское и трансцендентное учение обо всем в прямом смысле этого слова, созданное великим мудрецом и мастером боевых искусств Виталием Кличко. Находясь в состоянии нирваны, он изрек самую емкую и лаконичную речь из когда-либо произнесенных».