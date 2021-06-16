Два года назад Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана, получив 70,96% голосов. В казахстанском экспертном сообществе есть две оценки деятельности Токаева. Одни говорят о двоевластии, которое сегодня сложилось в республике, другие говорят, что пока Токаев вообще никак себя не смог проявить.
Тогда будут выборы президента, и мы еще посмотрим, пойдет ли Токаев на второй срок и какие могут быть альтернативы действующей конфигурации в системе власти, отметил эксперт.
«Но до 2024 года я больших изменений не вижу. Если только никакого форс-мажора не случится», — констатировал Полетаев.
Собеседник издания добавил, что в целом в Казахстане завершилась наиболее опасная часть транзита власти, страна довольно успешно перепрыгнула через ров, который мог быть наполнен конфликтами и нестабильностью, проведя выборы.
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