Самая главная задача для политической элиты Казахстана — дотянуть до 2024 года в спокойном рабочем состоянии. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана, получив 70,96% голосов. В казахстанском экспертном сообществе есть две оценки деятельности Токаева. Одни говорят о двоевластии, которое сегодня сложилось в республике, другие говорят, что пока Токаев вообще никак себя не смог проявить.

Тогда будут выборы президента, и мы еще посмотрим, пойдет ли Токаев на второй срок и какие могут быть альтернативы действующей конфигурации в системе власти, отметил эксперт.

«Но до 2024 года я больших изменений не вижу. Если только никакого форс-мажора не случится», — констатировал Полетаев.

Собеседник издания добавил, что в целом в Казахстане завершилась наиболее опасная часть транзита власти, страна довольно успешно перепрыгнула через ров, который мог быть наполнен конфликтами и нестабильностью, проведя выборы.

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