«По моим подсчетам, Андрею Данилко нанесен ущерб около $2 млн (143 млн руб. — Ред.). Я, как юрист, начинаю кампанию по привлечению этих негодяев к уголовной ответственности и готовлю к ним материальные иски. Они должны ответить за свои действия по международным и российским законам. Прошу направлять мне в директ информацию о месте и времени выступлений двойников Андрея Данилко, использовавших его образ и фонограмму», — написал Разин.
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Ранее продюсер «Ласкового мая» комментировал состояние здоровья Данилко, заявив, что причины ухудшения его самочувствия кроются в слишком плотном графике и скандале, случившемся во время «Евровидения» 2007 года.
Позже продюсер артиста Юрий Никитин подтвердил эту информацию, а сотрудники бывшего советского санатория «Октябрь», что под Киевом, рассказали, что Данилко регулярно проходит у них курс лечения и у него даже есть «свой» 714-й номер, где он всегда останавливается.