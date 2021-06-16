Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что не потерпит «невероятного хамства» в адрес своего украинского коллеги Андрея Данилко, который когда-то придумал образ веселой проводницы Верки Сердючки, поэтому готовит иски ко всем, кто использует в целях наживы этот персонаж. Соответствующий пост Разин написал на днях в Instagram

«По моим подсчетам, Андрею Данилко нанесен ущерб около $2 млн (143 млн руб. — Ред.). Я, как юрист, начинаю кампанию по привлечению этих негодяев к уголовной ответственности и готовлю к ним материальные иски. Они должны ответить за свои действия по международным и российским законам. Прошу направлять мне в директ информацию о месте и времени выступлений двойников Андрея Данилко, использовавших его образ и фонограмму», — написал Разин.

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Позже продюсер артиста Юрий Никитин подтвердил эту информацию, а сотрудники бывшего советского санатория «Октябрь», что под Киевом, рассказали, что Данилко регулярно проходит у них курс лечения и у него даже есть «свой» 714-й номер, где он всегда останавливается.