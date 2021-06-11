Внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, известный под псевдонимом диджей SHMN, 9 июня дал интервью испанскому изданию Djmag.Es, где рассказал в том числе и об отношении к электронной музыке у себя на родине

Артистку с темным прошлым срочно прооперировали на Украине © Елена Беркова/Инстаграм Карла Кокса в Киеве.

«Оглядываясь назад, когда я был подростком, Киев всегда был городом, который принимал у себя самые громкие имена в отрасли и развивал сцену внутри страны. С тех пор электронная танцевальная музыка определенно стала более популярной, и теперь у слушателей еще больше интереса к посещению диджейских сессий и живых выступлений своих любимых исполнителей. Каждые выходные вы можете увидеть различные первоклассные выступления на разных площадках столицы», — сказал внук Ротару.

Отдельные пользователи сети иронично заметили в комментариях, что о нынешнем состоянии украинской сцены Евдокименко может знать довольно мало, так как уже много лет проживает за границей, как и его сестра и модель София.

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СМИ известно, что внук Ротару окончил Lancing College, а после поступил на факультет фотографии Центрального колледжа искусства и дизайна в Лондоне. В настоящее время 27-летний мужчина занимается музыкой под ником SHNM.