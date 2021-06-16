Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский подробно расписал для подписчиков все возможные способы и противопоказания применения вазелина. В обоих списках оказались и давно известные, и крайне неожиданные пункты. Соответствующий пост доктор выложил в Instagram 15 июня

Бабушка пошла на вакцинацию: Комаровский пришел в гости к Бабе-яге, но не застал дома © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Кожа вокруг глаз очень тонкая, и ее можно легко повредить, слой вазелина обеспечит векам дополнительную влажность. Также применение вазелина — безопасный способ снятия макияжа с глаз. Но постарайтесь, чтобы он не попадал в глаза. Это вряд ли вызовет аллергическую реакцию, но может стать средой для развития бактерий», — говорится в публикации Комаровского.

Аналогичным способом, советует врач, можно использовать вазелин для увлажнения ногтей. Показано средство и для защиты лап домашних животных от низких температур во время прогулок зимой.

А вот в качестве противопоказаний медик назвал совместное использование вазелина с кислородной терапией, применение его при ожогах или во время секса, и, что самое главное, медик категорически запретил это вещество есть.

«Вы забыли еще одно назначение вазелина — не забыть захватить его, когда идешь на ковер к начальству!!!», «Написано же, что во время секса нельзя использовать, так что лучше детский крем», «Особенно посмешило правило "не ешьте вазелин"». Интересно просто, неужели его кто-то ест? И про вшей. Им скользко становится, наверное, и они с головы соскальзывают?», «На самом деле, изобретатель вазелина Роберт Чезбро, ученый-химик, проживший 96 лет, утверждал, что ежедневно съедал ложку вазелина. Это общеизвестный факт, и отсюда рекомендации Комаровского», — отреагировали пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «НАШИ ПОБЕДЯТ НА ВЫБОРАХ В ГЕРМАНИИ»: АСТРОЛОГ ИЗ КИЕВА ОТВЕТИЛ, КОГДА УКРАИНА ВСТУПИТ В НАТО.

Ранее Комаровский давал советы по предупреждению заражения коронавирусом. Он рекомендует минимизировать нахождение в людных закрытых помещениях и как можно больше гулять. При этом медик отметил, что COVID-19 отступил временно, осенью начнется новая волна, как только люди «закроют в домах окна».