Украинский астролог Влад Росс прокомментировал ситуацию со вступлением своей страны в НАТО, а также оценил шансы России на «Северный поток – 2». Об этом на днях написала газета «КП в Украине»

«Чемодан-вокзал-Россия»: украинские «патриоты» отреагировали на новость о концертах Maruv © Maruv/Инстаграм Ангелу Меркель на посту канцлера Германии сменит 40-летняя Анналена Бербок из партии «Союз 90/Зеленые», и именно это поможет Украине на пути в НАТО.

«Меркель просто саботировала вступление Украины в Евросоюз и в НАТО в последние годы. Путин может еще потратить деньги, он может построить "Северный поток", но он не запустит. Попомните меня, при правлении Владимира Владимировича он не будет запущен, даже если будет достроен. "Северного потока – 2" не будет, будет только один, который есть. Поэтому не волнуйтесь, все будет нормально, наши победят в выборах в Германии», — заявил Росс.

По его словам, после победы «Зеленых» Украина не одна войдет в НАТО, а в компании «с другими нормальными государствами»: Молдавией и Грузией.

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Также астролог заявил, что в ближайшие десятилетия среди руководителей и правителей мира будет много женщин. Однако даже это не поможет экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, ее время ушло, уверен астролог.

«Может быть, она и могла что-то сделать, может, она была бы лучшей кандидатурой, чем Виктор Ющенко, если бы она руководила страной в то время. Опять же, она диктатор», — прокомментировал Росс.

А вот звездный час президента Владимира Зеленского, утверждает предсказатель, еще впереди. Именно таким, лучшим годом для него может стать 2024-й.