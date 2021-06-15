Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский известен не только практическими советами о здоровье, но и своим чувством юмора. Медик рекомендует подписчикам как можно больше гулять и подает личный пример, регулярно выкладывая посты с шутливыми тегами типа «шапку надел» и «я покушал». В понедельник, 14 июня, доктор наткнулся на избушку Бабы-яги

«Обнаружил в парке домик бабушки-яги, хотел напроситься в гости, но старушка отлучилась куда-то по делам. В общем, так и не дождался…» — написал Комаровский.

«Срочно вакцинироваться»: соцсети о третьей волне коронавируса в России © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

«Евгений Олегович, на дереве же сидит старушка», «Сначала можно было подумать, что бабушка Яга жизнь суицидом закончила», «Вы не вовремя, Евгений Олегович, кощея она ждет», «Бабуля держит дистанцию», «Пыталась видно спрятаться. Столько лет без докторов прекрасно жила, а тут бац! На тебе», «Бабушка пошла на вакцинацию», «Не, не ходите к ней. У нее народная медицина: травки да поганки…» — поддержали шутку врача пользователи.

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Ранее Комаровский давал советы по предупреждению заражения коронавирусом. Он рекомендует минимизировать нахождение в людных закрытых помещениях и как можно больше гулять.

При этом медик отметил, что COVID-19 отступил временно, осенью начнется новая волна, как только люди «закроют в домах окна».