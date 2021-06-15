Из 43 сериалов, транслируемых на Украине по пяти самым популярным каналам, только 14 выходят в эфир на украинском языке, остальные — на русском, и это катастрофа, сообщили 15 июня в пресс-службе языкового омбудсмена Тараса Креминя

В декларациях депутатов: Кива рассказал, каким видит минимальный прожиточный минимум на Украине © Илья Кива/Фейсбук мониторинг эфиров нескольких самых рейтинговых телеканалов («1 + 1», «Интер», «Украина», СТБ и ICTV), в результате которого выяснилось, что сериалы в преобладающем большинстве транслируются на русском языке.

«Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"», — прокомментировал ситуацию языковой омбудсмен.

Креминь заявил, что отсылка представителей каналов к недостаточности средств, времени или еще каких-то ресурсов для производства и вещания на государственном языке — лишь отговорки, так как «отдельные кабельные телеканалы уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки».

«И только "плохим танцорам" всегда что-то мешает», — констатировал омбудсмен.

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В последние годы политика Украины активно ведется в антироссийском русле: в стране решили отказаться от всего «вражеского». Меры принимаются комплексные, начиная от переименования улиц, станций метро и даже городов, заканчивая принятием законов, обязывающих работников сферы услуг общаться с клиентами исключительно на украинском, а телеканалы — вещать на государственном языке, несмотря на то что львиная доля жителей, судя по статистике, продолжает говорить по-русски.