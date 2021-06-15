Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с подписчиками своим мнением относительно российского шоу-бизнеса. По ее версии, у культуры РФ «начался отсчет уничтожения». Соответствующее заявление артистка сделала в Instagram 14 июня

«Боже, я увидела новости. Во МХАТе была премьера, где играла роль Ольга Бузова. Вы знаете, я нашла всему этому название. Вот этим вот всем Моргенштернам, Бузовым, Милохиным — это метастазы. Вот так. К чему они ни прикасаются — все заражено. И начался отсчет уничтожения», — сказала Приходько в видео, красноречиво назвав ролик «Про русские "метастазы"».

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«Все эти "Цвет настроения синий", "Ибица" — это просто треш, вот. Когда старики себя так ведут. Надо отдавать уважение своей профессии. Это трагедия, что Бузова играет во МХАТе. Все новое поколение я буду называть метастазы», — резюмировала украинская певица.

Совсем недавно Приходько стала мамой в третий раз. Беременность, призналась артистка, протекала тяжело. Из-за страха за семью, пандемии и проблем с работой, совсем недавно рассказала певица, она даже написала завещание, не сообщив об этом мужу.

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Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».