По словам Михеева, самым удобным был бы статус нейтрального государства, которое могло бы налаживать одинаково хорошие отношения и с Востоком и с Западом.
«Украинские политики избрали другую стезю — быть инструментом, быть используемыми в рамках чужого геополитического проекта, именно американского в первую очередь. И в этой ситуации на самом деле объективные интересы Украины как государства вступают в конфликт со здравым смыслом», — сказал политолог.
Поэтому с точки зрения здравого смысла независимой Украине ничем не повредит сближение России и Белоруссии, но с точки зрения «шестерки в американском проекте» Киев будет пытаться максимально содействовать тому, чтобы между Россией и Белоруссией усложнились отношения, заключил Михеев.
Он привел в пример причастность украинских властей к организации скандала с российскими ЧВК и к организации беспорядков в Белоруссии.
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