Украине как независимому государству на самом деле нужны хорошие отношения и с Россией, и с Белоруссией, однако власти Украины сделали другой выбор. Об этом в интервью Украина.ру сказал российский политолог Сергей Михеев

Страны НАТО испугались сближения России и Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Украинские политики избрали другую стезю — быть инструментом, быть используемыми в рамках чужого геополитического проекта, именно американского в первую очередь. И в этой ситуации на самом деле объективные интересы Украины как государства вступают в конфликт со здравым смыслом», — сказал политолог.

Поэтому с точки зрения здравого смысла независимой Украине ничем не повредит сближение России и Белоруссии, но с точки зрения «шестерки в американском проекте» Киев будет пытаться максимально содействовать тому, чтобы между Россией и Белоруссией усложнились отношения, заключил Михеев.

Он привел в пример причастность украинских властей к организации скандала с российскими ЧВК и к организации беспорядков в Белоруссии.

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