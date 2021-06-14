Президент России Владимир Путин призвал искать приемлемые для обеих сторон решения проблемных вопросов в отношениях России и США. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, опубликованном 14 июня

Путин назвал фарсом обвинения России в кибератаках на США © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

«Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон», — сказал Путин.

Также в интервью президент выразил надежду на сотрудничество с США в вопросах кибербезопасности. Кроме того, он заявил, что Москва не планирует заканчивать сотрудничество с Вашингтоном в космосе.

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.