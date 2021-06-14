По словам президента РФ, в международных отношениях важны предсказуемость и стабильность, но Россия в последние годы не видела, чтобы США их демонстрировали. Однако существует возможность прийти к компромиссам в отношениях стран, добавил он.
«Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон», — сказал Путин.
Также в интервью президент выразил надежду на сотрудничество с США в вопросах кибербезопасности. Кроме того, он заявил, что Москва не планирует заканчивать сотрудничество с Вашингтоном в космосе.
Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.