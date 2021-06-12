Ранее в СМИ прошла информация о том, что Азербайджан может начать процесс интеграции со странами ЕАЭС, в том числе и с Арменией — при посредничестве Белоруссии. Для начала официальный Баку мог бы получить статус наблюдателя, как Молдавия или Узбекистан.
Эксперт отметила, что формат ЕАЭС в будущем, возможно, претерпит изменения как через призму расширения, так и идеологической подачи.
«Когда это произойдет, тогда и появится возможность обсуждать этот вопрос, ссылаясь не на экспертные мнения, а на официальные заявления сторон», — указала Мамедзаде.
Собеседница издания также отметила, что в определенной перспективе Каспийский регион сможет удачно вписаться в более крупную экосистему, как сейчас принято говорить, в качестве стратегического экономического кольца, но вряд ли речь пойдет о создании интеграционного объединения наподобие Евросоюза.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.