Гюльнара Мамедзаде: кто она
Гюльнара Мамедзаде: кто она
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
Ранее в СМИ прошла информация о том, что Азербайджан может начать процесс интеграции со странами ЕАЭС, в том числе и с Арменией — при посредничестве Белоруссии. Для начала официальный Баку мог бы получить статус наблюдателя, как Молдавия или Узбекистан.

Эксперт отметила, что формат ЕАЭС в будущем, возможно, претерпит изменения как через призму расширения, так и идеологической подачи.

«Когда это произойдет, тогда и появится возможность обсуждать этот вопрос, ссылаясь не на экспертные мнения, а на официальные заявления сторон», — указала Мамедзаде.

Собеседница издания также отметила, что в определенной перспективе Каспийский регион сможет удачно вписаться в более крупную экосистему, как сейчас принято говорить, в качестве стратегического экономического кольца, но вряд ли речь пойдет о создании интеграционного объединения наподобие Евросоюза. 

Полный текст интервью можно прочитать здесь.