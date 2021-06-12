Периодически тема вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз появляется в экспертных кругах для тестирования реакции аудитории, но на официальном уровне речи об этом пока не идет. Об этом рассказала заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметила, что формат ЕАЭС в будущем, возможно, претерпит изменения как через призму расширения, так и идеологической подачи.

«Когда это произойдет, тогда и появится возможность обсуждать этот вопрос, ссылаясь не на экспертные мнения, а на официальные заявления сторон», — указала Мамедзаде.

Собеседница издания также отметила, что в определенной перспективе Каспийский регион сможет удачно вписаться в более крупную экосистему, как сейчас принято говорить, в качестве стратегического экономического кольца, но вряд ли речь пойдет о создании интеграционного объединения наподобие Евросоюза.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.