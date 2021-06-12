Проблема Украины будет решаться только в комплексе всех договоренностей между Россией и США. А такие договоренности не могут состояться без полного глобального урегулирования, которое сейчас невозможно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете республики. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.

Эксперт подчеркнул, что даже если в Женеве Байден будет «белым и пушистым», то вряд ли что-то получится, потому что у США пока не складывается глобальное урегулирование с тем же Китаем.

«Россия де-факто является союзником Китая. И отказываться от его поддержки она тоже не будет. Все остальные рассуждения в пользу бедных», — констатировал Ищенко.

Собеседник издания добавил, что скорее всего стороны ни о чем не договорятся, и США продолжат прежнюю политику давления на Россию, опять на каждом шагу к месту и не к месту используя для этого украинскую тематику.

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