Проблема Украины будет решаться только в комплексе всех договоренностей между Россией и США, а такие договоренности не могут состояться без полного глобального урегулирования, которое сейчас невозможно, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон этим летом.

- Ростислав, можно ли это считать тактической победой Зеленского и о чем пойдет разговор между ним и Байденом, если этот визит состоится?

— Вы же знаете, о чем был разговор. Байден сообщил, что Зеленский может не волноваться и что его, наверное, примут, после того как поговорят с Путиным и со всей Европой. Это то, о чем мы в прошлый раз говорили, когда обсуждали эту тему.

Я уже тогда говорил, что Зеленский и украинское руководство поступают глупо из-за того, что трясутся сейчас. Их судьба будет решаться на встрече Путина и Байдена вне зависимости от того, встретятся или не встретятся с Зеленским до этого саммита. Это никого не интересует. А после встречи уже будет понятно, какая судьба у Киева, у Зеленского и у всех остальных. Потому что там США и Россия или договорятся, или не договорятся.

Скорее всего, не договорятся. Если не договорятся, то США продолжат прежнюю политику давления, опять на каждом шагу будут к месту и не к месту поминать Украину, и тогда у Зеленского все будет хорошо. Если же договорятся, то в зависимости от того, в какую часть мира Украину вписали, так с ней и будут разбираться.

Зеленскому это и сказали. Байден сказал: «Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной. Встречусь с Путиным, поезжу по Европе, вернусь, и, если будет необходимость, я тебя приму в Белом доме в июле. А пока сиди и не подпрыгивай».

- Президент Путин ранее сделал несколько жестких заявлений. В частности, он сказал, касательно транзита газа через Украину, что Россия не обязана всех кормить, и сказал, что Киеву лучше тратить деньги на собственное население, чем на армию. Он таким образом поднимает ставки перед встречей с Байденом или это обычная позиция России, какой она и должна быть?

— Россия просто декларирует свою позицию, которая неоднократно заявлялась. И Песков в последний раз говорил, что никто не мешает Штатам заявлять о желаемой для них повестке дня этой встречи, но Россия имеет право заявить свою.

- И вы и другие эксперты говорили о том, что США было бы выгодно, условно говоря, «сдать» Украину России, потому что именно России придется решать все ее многочисленные проблемы…

— Надо же, чтоб Россия еще взяла.

- Да. И как же тогда будет решаться украинский вопрос? Мы же все равно не можем допустить, чтобы большая территория в центре Европы была источником проблем для всех в регионе.

— Никак этот вопрос не будет решаться. Эта проблема будет решаться только в комплексе всех договоренностей между Россией и США. А такие договоренности не могут состояться без полного глобального урегулирования, которое сейчас невозможно, даже если в Женеве Байден будет белым и пушистым. Потому что у США пока не складывается глобальное урегулирование с тем же Китаем, а Россия де-факто является союзником Китая. И отказываться от его поддержки она тоже не будет. Все остальные рассуждения в пользу бедных.

- Уже много раз было сказано, что старый миропорядок рушится, а новый еще не создался. Каким может быть этот миропорядок, чтобы мир был более стабильным и безопасным?

— Этого никто не знает.

- А каково будет в этом мире место России? Может ли она претендовать на глобальное лидерство? А то считается, что ее экономика слаба по сравнению с теми же Штатами и Китаем.

— Когда сложится миропорядок, тогда можно будет говорить и о месте России. Что касается «слабости» экономики, то сначала изучите ее объективные показатели. Мало ли кто и как считает. Кто так считает, тот пусть вам и рассказывает.