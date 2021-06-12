На Украине есть вполне адекватные националисты, которые заявляют, что Евросоюз им совершенно не нужен, и что они хотели бы жить в «великой Украине», которая будет центром цивилизации. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Каким образом этого можно добиться эти националисты не сообщают, видимо, полагая, что для Украины не может быть уготовано какой-то другой судьбы, пояснил эксперт.

«Не случайно, наверное, все постсоветские страны двинулись по пути Евросоюза. Потому что в мире есть несколько традиционных центров силы (Россия, Китай, Европа, США). Эти силы могут усиливаться или слабеть, но они были, есть и будут точками притяжения для всех остальных. И когда эти центры силы слабеют, его клиентура начинает искать новый центр силы. Евросоюз должен был обеспечивать финансовое благополучие, НАТО — военную защиту», — уточнил Ищенко.

По его словам, по мере усиления России в постсоветских и постсоциалистических странах все активнее будут звучать мнения о том, что нужно налаживать отношения с Москвой и воссоздавать интеграционные объединения.

В случае Украины ситуация другая, потому что местная элита совершила в отношении русских и России множество преступлений, за которые придется ответить, и поэтому они не могут несколько переориентироваться на Москву, добавил политолог.