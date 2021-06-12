Ранее один из читателей задал вопрос, как у украинских националистов уживается мысль об исключительности Украины одновременно с желанием вступить в Евросоюз.
Каким образом этого можно добиться эти националисты не сообщают, видимо, полагая, что для Украины не может быть уготовано какой-то другой судьбы, пояснил эксперт.
«Не случайно, наверное, все постсоветские страны двинулись по пути Евросоюза. Потому что в мире есть несколько традиционных центров силы (Россия, Китай, Европа, США). Эти силы могут усиливаться или слабеть, но они были, есть и будут точками притяжения для всех остальных. И когда эти центры силы слабеют, его клиентура начинает искать новый центр силы. Евросоюз должен был обеспечивать финансовое благополучие, НАТО — военную защиту», — уточнил Ищенко.
По его словам, по мере усиления России в постсоветских и постсоциалистических странах все активнее будут звучать мнения о том, что нужно налаживать отношения с Москвой и воссоздавать интеграционные объединения.
В случае Украины ситуация другая, потому что местная элита совершила в отношении русских и России множество преступлений, за которые придется ответить, и поэтому они не могут несколько переориентироваться на Москву, добавил политолог.