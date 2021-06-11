Майдан в Казахстане назревает, так как многочисленные элитные группировки, присутствующие там, могут не договориться по-хорошему, и тогда дележ власти спровоцирует массовые беспорядки, сказал в интервью Украина.ру руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев

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«Этот вариант (вариант Майдана — ред.) возможен. За эти годы эти группировки поднакопили жирка, денег и людей. Может быть, что кто-то из них взбрыкнет и начнет самостоятельную игру вести», — сказал Полетаев.

Эксперт утверждает, что в Казахстане все же надеются на возможность избежать каких-либо серьезных конфликтов между властными группировками, в том числе и с представителями элит.

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