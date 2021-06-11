По словам эксперта, на данный момент баланс интересов соблюден, однако к 2024 году какие-то группы в Казахстане будут самостоятельными и будут выдвигать своих потенциальных кандидатов на очередных выборах президента.
«Этот вариант (вариант Майдана — ред.) возможен. За эти годы эти группировки поднакопили жирка, денег и людей. Может быть, что кто-то из них взбрыкнет и начнет самостоятельную игру вести», — сказал Полетаев.
Эксперт утверждает, что в Казахстане все же надеются на возможность избежать каких-либо серьезных конфликтов между властными группировками, в том числе и с представителями элит.
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