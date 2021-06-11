Европейский банк реконструкции и развития раскритиковал планы Кабмина ввести акцизный налог на «зеленую» электроэнергию, поскольку это может неблагоприятно отразиться на развитии возобновляемых источников энергии в стране. Об этом 11 июня сообщил заместитель директора и руководитель сектора инфраструктуры ЕБРР на Украине Марк Магалецкий

В частности, топ-менеджер банка выступил в ходе 12-го Европейско-Украинский Энергетического дня в Киеве 10 июня.

«Инвестиционный климат [Украины] пострадал от ряда факторов: ретроспективные изменения «зеленого» тарифа, неплатежи производителям «зеленой» электроэнергии, значительный накопленный долг, который до сих пор не выплачен. Более того, продолжаются дискуссии о дальнейших неблагоприятных изменениях в нормативной среде, таких как введение акцизного налога на ВИЭ», — заявил Магалецкий.

Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels

Эту тенденцию, по его словам, необходимо срочно изменить, поскольку возобновляемые источники энергии представляют собой единственный новый способ для увеличения мощности генерации и единственный путь для будущего развития.

2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом. Кроме того 3 июня скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций на Украину.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас также заявил, что Европейский Cоюз разочарован действиями Украины на рынке электрической энергии. По его словам, в ЕС считают, что на Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования и потенциальных цен на электроэнергию.