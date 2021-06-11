В частности, топ-менеджер банка выступил в ходе 12-го Европейско-Украинский Энергетического дня в Киеве 10 июня.
«Инвестиционный климат [Украины] пострадал от ряда факторов: ретроспективные изменения «зеленого» тарифа, неплатежи производителям «зеленой» электроэнергии, значительный накопленный долг, который до сих пор не выплачен. Более того, продолжаются дискуссии о дальнейших неблагоприятных изменениях в нормативной среде, таких как введение акцизного налога на ВИЭ», — заявил Магалецкий.
Он подчеркнул, что с прошлого года ЕБРР не смог начать ни одного нового проекта в энергетическом секторе Украины. Это произошло ввиду действий украинского правительства.
Эту тенденцию, по его словам, необходимо срочно изменить, поскольку возобновляемые источники энергии представляют собой единственный новый способ для увеличения мощности генерации и единственный путь для будущего развития.
2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом. Кроме того 3 июня скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций на Украину.
Ранее глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас также заявил, что Европейский Cоюз разочарован действиями Украины на рынке электрической энергии. По его словам, в ЕС считают, что на Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования и потенциальных цен на электроэнергию.