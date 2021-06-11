Тарифы на отопление в будущем отопительном сезоне вырастут до 40%, также подорожает горячая вода из-за перерасчета стоимости газа. Об этом 11 июня пишет «Обозреватель»

Тарифы на электроэнергию для украинцев должны вырасти вдвое — Минэнерго © reform.energy

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что газ — это 80% себестоимости отопления. А стоимость газа, которая была заложена в тариф на отопление прошлой зимой, гораздо меньше, чем то, что предлагается в настоящее время.

«Если смотреть на себестоимость газа, по которой утверждали тарифы ранее, то цена была не выше 5,5-6 тыс. грн (около 15 тыс. рублей) за тысячу кубов. А в следующем отопительном сезоне себестоимость газа для теплокоммунэнерго будет выше как минимум на 30-40%», — заявил Попенко.

По его словам, тариф на отопление к отопительному сезону вырастет на 20-25%. При этом рост цен зависит не только от стоимости газа, но и от самих теплокоммунэнерго. Он заверил, что «будет очень серьезный рост стоимости услуг и большие проблемы как у самих компаний, так и у потребителей»,

Ранее СМИ сообщали, что украинские должники за коммуналку могут лишиться жилья. Речь идет о долге свыше 120 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей).