Отмечается, что больше всего цена на отопление зависит от стоимости газа, по которой ТКЭ покупают его у «Нафтогаза».
Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что газ — это 80% себестоимости отопления. А стоимость газа, которая была заложена в тариф на отопление прошлой зимой, гораздо меньше, чем то, что предлагается в настоящее время.
«Если смотреть на себестоимость газа, по которой утверждали тарифы ранее, то цена была не выше 5,5-6 тыс. грн (около 15 тыс. рублей) за тысячу кубов. А в следующем отопительном сезоне себестоимость газа для теплокоммунэнерго будет выше как минимум на 30-40%», — заявил Попенко.
По его словам, тариф на отопление к отопительному сезону вырастет на 20-25%. При этом рост цен зависит не только от стоимости газа, но и от самих теплокоммунэнерго. Он заверил, что «будет очень серьезный рост стоимости услуг и большие проблемы как у самих компаний, так и у потребителей»,
Ранее СМИ сообщали, что украинские должники за коммуналку могут лишиться жилья. Речь идет о долге свыше 120 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей).