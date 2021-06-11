«То есть поставки воды в Крым, снятие торговой блокады и так далее обсуждать можно, а все остальное — не дело двусторонних отношений Украины и России. Но вопрос присоединения Украины к НАТО, я думаю, тоже может стать предметом для обсуждения в конечном итоге между Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Но все мы должны понимать, что вопрос, связанный со вступлением или невступлением в НАТО, решает не Украина — ее позиция всем давно известна, а решает Вашингтон или сам Североатлантический альянс», — добавил Корнилов.
Ранее Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.