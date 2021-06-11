Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», посвященном украинской тематике, четко дал понять Киеву, что не собирается обсуждать с ним вопрос урегулирования в Донбассе и крымский вопрос, если он касается территориальной принадлежности, пояснил обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии изданию Украина.ру

Путин дал понять, что отношения Украины с НАТО касаются и РФ - Корнилов © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимиром] Зеленским. Но все мы должны понимать, что вопрос, связанный со вступлением или невступлением в НАТО, решает не Украина — ее позиция всем давно известна, а решает Вашингтон или сам Североатлантический альянс», — добавил Корнилов.

Ранее Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.