«Мы по-прежнему тесно сотрудничаем с украинскими властями для прогресса в завершении первого пересмотра программы [сотрудничества]. У меня нет подробностей по конкретным вопросам, но могу сказать, что цели этой программы — укрепление управления Национальным банком, совершенствование законодательной и нормативной базы для банковского надзора, политика по сокращению среднесрочного дефицита бюджета… Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра нужно больше», — сказал он.
Таким образом Райс ответил на вопрос, соответствуют ли программе сотрудничества с МВФ законопроекты об антикоррупционном бюро и судоустройстве и статусе судей, которые Верховная Рада утвердила в первом чтении. Представитель МВФ добавил, что дискуссии вокруг этих тем продолжаются.
Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 миллиардов четырьмя траншами. В июне прошлого года Украина получила $2,1 миллиарда первого транша.
Хотя по графику Украина уже должна была освоить второй, третий и даже четвертый транши, по факту первый транш пока остается единственным.