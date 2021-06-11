Международный валютный фонд (МВФ) ожидает большего прогресса от Украины на пути к предоставлению второго транша в рамках программы stand-by. Об этом на брифинге 10 июня сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс

Украинский миллиардер придумал, как Киеву обойтись без траншей МВФ еще три года © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк сказал он.

Таким образом Райс ответил на вопрос, соответствуют ли программе сотрудничества с МВФ законопроекты об антикоррупционном бюро и судоустройстве и статусе судей, которые Верховная Рада утвердила в первом чтении. Представитель МВФ добавил, что дискуссии вокруг этих тем продолжаются.

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 миллиардов четырьмя траншами. В июне прошлого года Украина получила $2,1 миллиарда первого транша.

Хотя по графику Украина уже должна была освоить второй, третий и даже четвертый транши, по факту первый транш пока остается единственным.