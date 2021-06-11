Хамовнический суд Москвы в четверг, 10 июня, огласил решение по разделу имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В тот же день «Пятый канал» сообщил о результатах

Ранее СМИ писали, что за 33 года брака артисты нажили 1,5 миллиарда рублей совместного имущества. Позже адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что речь идет о куда более скромной сумме.

Однако известно, что список того, что делили юмористы занял в судебном решении примерно тысячу страниц. Речь о картинах Петросяна, в том числе полотнах знаменитых художников, таких как Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Алексея Боголюбова.

Если бы не делали пластику: составлены «фотороботы» «честно постаревших» Пугачевой и Ротару © Чеснок.by

Кроме того, теперь уже экс-супруги владели сразу несколькими объектами элитной недвижимостью, СМИ сообщают о 12 квартирах в центре Москвы, в том числе — апартаменты площадью 516 кв. м. и стоимостью примерно в 300 миллионов рублей и особняк в Подмосковье, цена которого оценивается в 160 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБНАДЕЖИЛА: ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ СЕЗОНЕ СЕРИАЛА «СВАТЫ».

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Решение о расставании для супруги было крайне неожиданным, а после известия о том, что у Петросяна роман с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой и вовсе потребовала 80% от всего совместно нажитого имущества.

Однако 10 июня Хамовнический суд Москвы принял решение разделить все ровно пополам. При этом Петросяну, как заядлому коллекционеру достались картины великих художников, а Степаненко — раритетные издания оккультных книг, например, «Современные психопаты» и «Оккультизм и Сексуальность».

К слову, вторая — оригинал Ганса Фреймарка 1910 года. Специалисты по антиквариату уже заявили, что книги, доставшиеся юмористке, могут стоить по несколько миллионов каждая.

К слову в итоге Петросян женился на Брухуновой, которая младше его на 44 года, и в 2020 у них родился сын. А Степаненко, по информации журналистов, живет одна.