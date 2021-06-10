Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал «4 канал» на 114 тыс. грн (чуть более 300 тыс. руб.) за эфирные высказывания, имеющие признаки дискриминации и «языка вражды». Об этом 10 июня сообщил «Детектор медиа»

Речь идет о программе ведущего Остапа Дроздова «Прямым текстом», автор которой во время эфира заявил, что те, кто смотрит каналы, которые связывают с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, — «мелкие амебы», «инфузории-туфельки», «одноклеточные» и «дремучие неадекватные люди».

Губернатор Севастополя отказался от Facebook после жалобы властей Украины на его «синюю галочку» © Михаил Развожаев/Инстаграм

В этих высказываниях Нацсовет увидел признаки «разжигания вражды и ненависти, которая в условиях пропаганды РФ может нанести вред украинскому государству».

«Это может привести в будущем к тяжким преступлениям по нетерпимости, расколу в обществе и тому подобному», — сказал представитель регулятора Максим Оноприенко.

Внеплановая проверка «4 канала» была инициирована депутатским обращением «Слуги народа» Максима Бужанского, который уже отреагировал на решение Нацсовета.

«Несколько месяцев назад я обратился к Нацраде по телевидению и радиовещанию с депутатским обращением, в котором просил дать оценку высказываниям Остапа Дроздова. Вместо того, чтобы принести извинения, "4 канал" зачем-то начал пафосно трубить о том, как они будут защищать Дроздова. Так как, не появилось желание извиниться перед украинскими гражданами за высказывания Дроздова после решения Нацрады?» — написал депутат.

Представители канала заявили, что не будут оспаривать факт штрафа, но просили объяснить, как была высчитана его сумма, ведь она должна исчисляться от размера лицензионного сбора, и тогда составила бы вдвое меньшую сумму.

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Телеканалы «112», ZiK и NewsOne, принадлежащие соратнику Медведчука Тарасу Козаку, прекратили эфирное вещание на Украине в начале февраля по инициативе главы государства Владимира Зеленского. Многие назвали такое решение «политической расправой над неугодными СМИ». В настоящее время программы трех указанных каналов доступны только на YouTube.