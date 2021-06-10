В УЕФА от Украины потребовали убрать с формы сборной надпись «Героям слава», как политический лозунг.
«Скорее всего, форма будет переделываться. Возможно, надпись заклеят, она же изнутри находится», — сказал Васильков.
При этом, по данным СМИ, Украинская ассоциация футбола (УАФ) ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган на форме.
Ранее председатель УАФ Андрей Павелко в Facebook представил новую форму сборной Украины. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями, включая территории ДНР и ЛНР.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.