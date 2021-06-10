Лозунг «Героям слава!» на форме сборной Украины могут заклеить. Об этом 10 июня сказал пресс-секретарь тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков в комментарии vesti.ua

В УЕФА от Украины потребовали убрать с формы сборной надпись «Героям слава», как политический лозунг.

«Скорее всего, форма будет переделываться. Возможно, надпись заклеят, она же изнутри находится», — сказал Васильков.

Украина пытается договориться с УЕФА, чтобы оставить на форме лозунг «Героям слава!» © Facebook, andriy.pavelko

Ранее председатель УАФ Андрей Павелко в Facebook представил новую форму сборной Украины. На футболках изображена карта Украины с Крымом, а также Луганской и Донецкой областями, включая территории ДНР и ЛНР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «обманкой» изображение карты Украины с Крымом. Также она назвала лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.