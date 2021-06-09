Без изучения всех доступных фрагментов разбившегося в Донбассе малайзийского «Боинга» невозможно составить полную картину происшествия, заявили эксперты российского предприятия «Алмаз-Антей», однако суд в Гааге проигнорировал их мнение, сообщает РИА Новости 9 июня

Суд предпочел согласиться с мнением голландских и бельгийских экспертов, которые считают достаточным изучение только тех обломков, которые представлены на военной базе Гилзе-Рейен.

«Эксперты Аэрокосмического центра Нидерландов заявили, что они использовали место реконструкции для своего анализа и, по их словам, этого материала было достаточно, чтобы рассчитать место пуска ракеты. Они заявили, что, даже если были бы доступны другие обломки, это не повлияло бы на результат анализа», — цитирует агентство судью Хелейн Керстенс-Фокенс.

«Доказательств не требуется»: прокуратура Нидерландов выгораживает Украину в деле MH17 © REUTERS, Robin van Lonkhuijsen/Pool

Между тем адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая в суде россиянина Олега Пулатова, отмечает, что представленные на военной базе обломки не дают полной картины произошедшего, их гораздо больше и они не были изучены.

По ее словам, неизученные фрагменты самолета «лежат в 80 контейнерах, также есть обломки, которые еще не восстанавливались, так что здесь представлена ограниченная картина обломков».