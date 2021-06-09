Луганская Народная Республика (ЛНР) поддерживает контакты с Белоруссией по поводу дела Романа Протасевича. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник перед заседанием Ливадийского клуба в Ялте, передает Луганский информационный центр 9 июня

«Насколько я знаю, контакты [ЛНР и Белоруссии по поводу следствия над Протасевичем] были», — сказал Пасечник.

Протасевич в «Азове» был снайпером — опубликовано доказательство © REUTERS, Stringer

Он обвиняется в применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также в совершении геноцида. Согласно действующему законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудники Генпрокуратуры ЛНР могут допросить Протасевича.