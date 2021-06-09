«Насколько я знаю, контакты [ЛНР и Белоруссии по поводу следствия над Протасевичем] были», — сказал Пасечник.

Протасевич в «Азове» был снайпером — опубликовано доказательство
Протасевич в «Азове» был снайпером — опубликовано доказательство
© REUTERS, Stringer
В конце мая Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича. Ведомство утверждает, что Протасевич служил в «Азове» в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты.

Он обвиняется в применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также в совершении геноцида. Согласно действующему законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудники Генпрокуратуры ЛНР могут допросить Протасевича.

 