«Насколько я знаю, контакты [ЛНР и Белоруссии по поводу следствия над Протасевичем] были», — сказал Пасечник.
В конце мая Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича. Ведомство утверждает, что Протасевич служил в «Азове» в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты.
Он обвиняется в применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также в совершении геноцида. Согласно действующему законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудники Генпрокуратуры ЛНР могут допросить Протасевича.