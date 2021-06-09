Сейчас идет процесс переформатирования украинского поля для с целью установить контроль над информационными ресурсами для проведения той внутренней политики, которая удовлетворила бы США и сохранила бы режим Владимира Зеленского. Об этом рассказал народный депутат Верховной Рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky Тараса Козака.

Однако Зеленский не до донца понимает, как работает американское посольство, подчеркнул эксперт.

«Американцы, даже если они с вами тесно сотрудничают, в любой момент могут пригласить в посольство и сказать: ваши решения противоречат нашим интересам, поэтому ваша кандидатура нас больше не интересует. Вот мне кажется, что Зеленского постепенно целенаправлено двигают в русле уголовной ответственности, из которого ему выйти будет очень сложно», — указал Килинкаров.

То есть американцы создают условия, когда Зеленскому можно будет сделать предложение, от которого он не сможет отказаться, если будет необходимость смены власти в Украине, потому что Зеленский уже совершил столько преступлений, которые не позволят ему выбраться из этой ситуации, пояснил политик.

По его мнению, Зеленский рано или поздно уйдет со своего поста, отдаст страну Вашингтону, и американцы уже будут самостоятельно принимать решение о дальнейшей судьбе Украины.

Зеленский мог бы действовать в правовом поле, но он пошел по простому пути, который оказался преступным, заключил собеседник издания.