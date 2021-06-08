Украинская певица, экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская на отдыхе в Турции сделала откровенное фото на балконе, спародировав скандальную фотосессию украинских моделей в Дубае. Свой снимок вокалистка показала в Instagram 8 июня

Певица выложила в сеть фото, на котором она стоит на турецком балконе в одних трусах с игривыми бантиками на ягодицах. При этом обнаженную грудь Каминская просто прикрыла руками, а вот глаза «одеть» в солнцезащитные очки не забыла.

«Травести-дива», «Красиво, но забор слегка поплыл», «Я смотрю, заказанные персики перепутали и занесли вам в номер…», «Ну все…. Сейчас все Чингисханы будут под отелем толпиться, тебе это надо?» — прокомментировали фото подписчики.

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Оказалось, оголяться там запрещено законом, и девушек вместе с организатором съемки сначала задержали, затем выслали из страны. В Турции такое поведение порицается отдельными слоями населения, однако большинству местных мужчин даже нравится.

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Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы «НеАнгелы» с момента ее основания в 2006 году. За почти 15 лет совместной работы в украинском шоу-бизнесе артистки записали 5 альбомов. В настоящее время обе артистки строят сольную карьеру.