Более 1,6 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели более 6,7 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 8 июня

На Украине за сутки зафиксировали всего 535 новых случаев COVID-19 © РИА Новости, Данило Гарчиа Ди Мео / Перейти в фотобанк

«В Украине 8 июня 2021 года зафиксировано 1602 новых случая заболевания COVID-19. Среди них — 95 детей и 94 медработника», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также за минувшие сутки были госпитализированы 483 человека, скончались — 118, выздоровели — 6751. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

За все время пандемии на Украине заболели — 2 216 654 человека, выздоровели — 2 101 722, умерли — 51 333. С начала прививочной кампании привито 1 284 143 украинцев, из них полностью иммунизированы 152 142.