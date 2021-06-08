Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей. Однако партия подала апелляцию на решение суда, которая до сих пор не рассмотрена, решение о запрете до сих пор не вступило в силу, и политсила продолжает легально действовать.
Политик уточнил, что коммунисты сотрудничают с «Оппозиционной платформой — За жизнь», поскольку их объединяют вопросы мира в Донбассе, восстановление отношений с Россией и вопрос русского языка.
«И сейчас очень остро встала проблема проведения досрочных выборов в Украине. Мы считаем, что на этом пути мы должны, объединив наши усилия, создать предпосылки для понимания нашей позиции в обществе и поддержки ее обществом», — указал Симоненко.
Собеседник издания добавил, что необходимо сменить власть, которая состоит из олигархов-компрадоров, полностью подконтрольных американцам, которые взяли к себе в союзники неонацистов и организованную преступность.
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