По результатам местных выборов на Украине 2020 года Коммунистической партии удалось провести индивидуально в местные советы 114 своих депутатов. Об этом рассказал лидер Компартии Украины Петр Симоненко в интервью изданию Украина.ру

Петр Симоненко: кто он © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Политик уточнил, что коммунисты сотрудничают с «Оппозиционной платформой — За жизнь», поскольку их объединяют вопросы мира в Донбассе, восстановление отношений с Россией и вопрос русского языка.

«И сейчас очень остро встала проблема проведения досрочных выборов в Украине. Мы считаем, что на этом пути мы должны, объединив наши усилия, создать предпосылки для понимания нашей позиции в обществе и поддержки ее обществом», — указал Симоненко.

Собеседник издания добавил, что необходимо сменить власть, которая состоит из олигархов-компрадоров, полностью подконтрольных американцам, которые взяли к себе в союзники неонацистов и организованную преступность.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.