Он также ответил на ряд животрепещущих вопросов об Украине:
— Языковой закон: для чего власть проводит насильственную украинизацию?
- Можно ли на Украине решить языковой вопрос? Каким образом можно примирить украиноязычных и русскоязычных?
— Почему украинцы так легко отказываются от русской культуры и языка?
— Почему русскоязычное население не протестуют против языкового закона?
— С 1 февраля украинское правительство снизило стоимость газа для населения. Власть реально испугалась тарифного бунта или в этом снижении есть некий обман?
- Как украинцам заметно уменьшить свои расходы на коммунальные услуги?
— Почему США ввели санкции против Дубинского?
— Позволят ли США провести на Украине досрочные парламентские выборы?
— Как изменятся украино-американские отношения при Байдене?
— Что Байден и демократы попытаются реализовать в России и Белоруссии?