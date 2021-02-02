Депутат Верховной рады Украины II-VII созывов, лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в интервью Украина.ру рассказал о том, кто впустил американцев в украинскую политику

Он также ответил на ряд животрепещущих вопросов об Украине:

— Языковой закон: для чего власть проводит насильственную украинизацию?

США опять вляпались в украинское болото © president.gov.ua

— Почему украинцы так легко отказываются от русской культуры и языка?

— Почему русскоязычное население не протестуют против языкового закона?

— С 1 февраля украинское правительство снизило стоимость газа для населения. Власть реально испугалась тарифного бунта или в этом снижении есть некий обман?

Демократическая месть: почему США ввели санкции против украинских политиков и СМИ © commons.wikimedia.org, MeanieHyaena

— Почему США ввели санкции против Дубинского?

— Позволят ли США провести на Украине досрочные парламентские выборы?

— Как изменятся украино-американские отношения при Байдене?

— Что Байден и демократы попытаются реализовать в России и Белоруссии?