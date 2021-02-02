Он также ответил на ряд животрепещущих вопросов об Украине:

— Языковой закон: для чего власть проводит насильственную украинизацию?

США опять вляпались в украинское болото
США опять вляпались в украинское болото
© president.gov.ua
- Можно ли на Украине решить языковой вопрос? Каким образом можно примирить украиноязычных и русскоязычных?

— Почему украинцы так легко отказываются от русской культуры и языка?

— Почему русскоязычное население не протестуют против языкового закона?

— С 1 февраля украинское правительство снизило стоимость газа для населения. Власть реально испугалась тарифного бунта или в этом снижении есть некий обман?

Демократическая месть: почему США ввели санкции против украинских политиков и СМИ
Демократическая месть: почему США ввели санкции против украинских политиков и СМИ
© commons.wikimedia.org, MeanieHyaena
- Как украинцам заметно уменьшить свои расходы на коммунальные услуги?

— Почему США ввели санкции против Дубинского?

— Позволят ли США провести на Украине досрочные парламентские выборы?

— Как изменятся украино-американские отношения при Байдене?

— Что Байден и демократы попытаются реализовать в России и Белоруссии? 