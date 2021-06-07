Президент Украины Владимир Зеленский просит депутатов парламента поддержать антикоррупционную стратегию Кабинета министров, которая содержит пять принципов. Об этом 7 июня он заявил на антикоррупционном форуме, который транслировали украинские телеканалы

«Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ — антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020—2024 годы. Она должна содержать пять главных принципов», — отметил Зеленский.

«Зелёная страна» и миллиард деревьев. Зеленский пообещал сажать по-крупному © president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Зеленский ветирует закон, который возвращает наказание в виде тюремного заключения за недостоверное декларирование. Он отметил, что новые правки позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.