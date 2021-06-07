«Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ — антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020—2024 годы. Она должна содержать пять главных принципов», — отметил Зеленский.
В основу документа вошли оптимизация функций государственных органов власти, цифровая трансформация и полное открытие данных, удобные и законные сервисы, неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения, а также общественная нетерпимость к коррупции.
Ранее сообщалось, что Зеленский ветирует закон, который возвращает наказание в виде тюремного заключения за недостоверное декларирование. Он отметил, что новые правки позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.