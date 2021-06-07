Поклонская предложила украинским футболистам, которые будут «гонять мяч» в футболках с российским полуостровом, устроить совместный матч с крымскими командами, раз украинцы так «скучают по нам — крымчанам».
«А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнёшь — своё потеряешь», — добавила Поклонская.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия на ЕВРО-2020. На футболках украинских футболистов будут нанесены надписи: «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе. Форму уже утвердили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали эту форму, указав на попытку политической провокации и призвав УЕФА выразить Киеву протест в связи с политизацией спорта.